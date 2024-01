No, i Maneskin non stanno per sciogliersi: solo una pausa per Damiano e co

Nelle ultime ore si sono rincorsi sul web varie voci su un presunto scioglimento dei Maneskin. La band romana attualmente è impegnata in un tour mondiale che sta registrando sold out su sold out in tutti gli angoli del globo.

Ovviamente si tratta di semplici speculazioni che non hanno trovato riscontri ufficiali e che probabilmente non li troveranno mai. Come riportato dal settimanale Chi, infatti, i Maneskin non avrebbero alcuna intenzione di sciogliersi nonostante Damiano abbia parlato di un possibile album solista in una recente intervista concessa in occasione del tour americano.

In realtà, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan al termine del tour che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito anche a San Siro e lo Stadio Olimpico di Roma, si prenderanno una pausa per riposare. Una pausa evidentemente meritata visto che la band italiana non si ferma da Sanremo 2021: dopo la vittoria a sorpresa al Festival, davanti a Francesca Michielin e Fedez ed Ermal Meta, infatti, i Maneskin sono approdati all’Eurovision (vincendolo) e poi sono andati in tour e studio per registrare l’album RUSH!.

Non è chiaro se durante tale pausa Damiano approfitterà del tempo per scrivere delle canzoni ed esordire nelle vesti di cantanti solista. Victoria dal canto suo invece potrebbe approfittarne per coltivare la passione da dj, che ha già messo in mostra su Instagram. Dei possibili piani di Thomas ed Ethan invece non si sa molto.