Maneskin 24 e 25 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano: la scaletta dei concerti

Dopo la doppia data dei Maneskin allo Stadio Olimpico di Roma, questa sera e domani la band dei record italiana fa tappa allo Stadio San Siro di Milano per due concerti evento sold out, che si aggiungono al tutto esaurito di Roma e Trieste.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas saliranno sul palco dello Stadio più importante del nostro paese per regalare ai fan che accorreranno da tutta Italia uno spettacolo di poco più di due ore in cui ripercorreranno i principali successi, inclusi quelli dell’album “RUSH!”.

Di seguito la possibile scaletta:

DON’T WANNA SLEEP

GOSSIP

ZITTI E BUONI

OWN MY MIND

SUPERMODEL

CORALINE

BABY SAID

BLA BLA BLA

IN NOME DEL PADRE

Beggin’

TIMEZONE

FOR YOUR LOVE

GASOLINE

VENT’ANNI

IF NOT FOR YOU

I WANNA BE YOUR SLAVE

LA FINE

FEEL

MARK CHAPMAN

MAMMAMIA

KOOL KIDS

THE LONELIEST

Come dicevamo poco sopra, i biglietti sono sold out da mesi. Tuttavia, su Fansale di Ticketone è possibile trovare qualche ticket in vendita da altri fan che per una ragione o l’altra non hanno la possibilità di parteciparvi.

Il tour estivo italiano dei Maneskin si conclude quindi domani sera, dopo che ha toccato i principali palazzetti livello mondiale.