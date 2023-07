Maneskin 20 e 21 Luglio allo Stadio Olimpico di Roma: la scaletta

Dopo il primo concerto estivo dei Måneskin a Trieste, la band romana stasera gioca in casa. Victoria, Ethan, Thomas e Damiano infatti si esibiranno stasera 20 Luglio e domani 21 Luglio allo Stadio Olimpico della loro Roma, a poco più di un anno di distanza dal concerto-evento al Circo Massimo.

Trattandosi di un concerto “particolare”, visto che giocano in casa, non sono ovviamente da escludere sorprese, ma la scaletta del concerto dovrebbe a grandi linee essere la seguente:

DON’T WANNA SLEEP

GOSSIP

ZITTI E BUONI

OWN MY MIND

SUPERMODEL

CORALINE

BABY SAID

BLA BLA BLA

IN NOME DEL PADRE

Beggin’

TIMEZONE

FOR YOUR LOVE

GASOLINE

VENT’ANNI

IF NOT FOR YOU

I WANNA BE YOUR SLAVE

LA FINE

FEEL

MARK CHAPMAN

MAMMAMIA

KOOL KIDS

THE LONELIEST

I biglietti per la data di stasera a Roma sono sold out già da diversi mesi, mentre su Ticketone e le altre piattaforme di rivendita sono disponibili quelli per la seconda data in programma il 21 Luglio 2023 alle ore 21. La disponibilità è comunque bassa e per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente sulla pagina dedicata presente sul sito di Ticketone.

I Maneskin chiuderanno il tour negli stadi italiani il 24 e 25 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano: anche qui i ticket per la prima tappa sono sold out, mentre è garantita la disponibilità per quelli del secondo show.