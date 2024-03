A Malpensa gli oggetti smarriti finiscono all'asta: ecco come partecipare

Come ormai da tradizione, anche per il 2024 parte l'asta degli oggetti smarriti di Malpensa. L'evento dell'aeroporto di Milano Malpensa è noto e apprezzato e consente di fare affari sugli oggetti più disparati, finiti nel dimenticatoio dopo aver abbandonato i legittimi proprietari.

L'asta avrà una durata di tre giorni, dalle 12:00 del 4 marzo alle 12:00 dell'8 marzo 2024 attraverso modalità asincrona telematica, vale a dire che in questo intervallo di tempo si potrà fare la propria offerta e attendere l'esito. Gli oggetti in vendita sono estremamente eterogenei: i più popolari sono chiaramente gli indumenti, che sono racchiusi in lotti di valigie, ma ci sono anche trasportini per animali, racchette da badminton e persino un ukulele. Non manca l'elettronica, dagli smartphone ai tablet (innumerevoli gli iPhone e gli iPad originali messi all'asta, anche in lotto), passando per gli ebook reader, ma è possibile trovare davvero di tutto, anche beni più ingombranti come monopattini elettrici e hoverboard nuovi, ancora imballati.

Per visionare online le singole aste potete cliccare direttamente questo link, che vi porterà al sito di Fallco Aste, specializzato nelle vendite di beni giudiziari.

I beni possono essere visionati anche in prima persona. Per farlo dovrete recarvi presso la sede della G.I.V.G. di Varese previo appuntamento, che potrete fissare scrivendo all'indirizzo della sede (telematiche.va@givg.it).