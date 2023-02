Niente più limiti sui liquidi a Malpensa e Fiumicino per i bagagli a mano

Dopo Malpensa, anche a Fiumicino arriva un’importante novità per i passeggeri. È stata etichettata da tutti come una piccola rivoluzione, destinata a semplificare in maniera importante la vita a milioni di persone che quotidianamente transitano attraverso gli scali.

Nello specifico, grazie alle nuove tecnologie implementate ai controlli sarà possibile tenere all’interno dei bagagli a mano liquidi senza limiti: decade quindi la precedente limitazione di 100ml.

Questa novità è legata ai macchinari implementati ai controlli che non richiederanno più la separazione di liquidi e dispositivi elettronici. In questo modo, le compagnie aeree avranno la possibilità di far decadere il limite di 100ml che ha provocato non pochi grattacapi ai passeggeri.

Le nuove avanzate strumentazioni sono state implementate presso il Terminal 1 e sono caratterizzate da scanner a raggi x in grado di generare immagini in 3D ed alta risoluzione che permetteranno ai controllori di effettuare verifiche più precise e rapide che conseguente si tradurranno in tempi di attesa più brevi soprattutto nei periodi più congestionati.

L’AD di ADR, Marco Troncone, ha spiegato che “abbiamo una nuova tecnologia, che ha il pregio di essere maggiormente affidabile sul fronte della sicurezza. In più si velocizzazione i tempi per i controlli di sicurezza ai varchi con una maggiore qualità del servizio per i passeggeri. È un momento iconico di svolta dopo il 2001 e ci piace associarlo a un ritorno alla normalità. La nuova tecnologia è attiva al Terminal 1 dove passa oltre il 70% dei passeggeri ed entro l'anno sarà disponibile anche per il Terminal 3 per i voli internazionali”.

Dopo l’addio alla modalità aerea, decade quindi un’altra limitazione che renderà i viaggi più comodi.