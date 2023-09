Questa magnifica Rolls Royce del 1926 potrebbe diventare un LEGO

Il set LEGO Ideas del Sistema di Lancio Spaziale NASA avrà sicuramente colpito gli amanti dell'astronomia e della scienza più in generale. Tuttavia, l'azienda dei mattoncini danesi potrebbe avere un asso nella manica dedicato ai fan dei motori: che ne dite di questa replica di una Rolls Royce Phantom 1 del lontanissimo 1926?



Il set ha raggiunto di recente i 10.000 Supporters su LEGO Ideas: inspiegabilmente, il prodotto ha racimolato il numero minimo di fan per essere considerato per la pubblicazione in ben due anni, nonostante la qualità altissima della build, realizzata dall'artista Dimexart. Addirittura, il progetto era stato scelto come "Staff Pick" nel lontano novembre del 2021.



In totale, la Rolls Royce Phantom 1 consiste di 2.085 pezzi, ed è una replica quasi perfetta in scala dell'iconica autovettura degli anni Venti. Il suo creatore ha spiegato di aver posto particolare enfasi sugli interni dell'auto, dal momento che "il prezzo per questa macchina magnifica, all'epoca della sua vendita, era di 600.000-700.000 Sterline: in gran parte, il costo dipendeva dagli incredibili interni, dalle finiture in legno e dal design all'avanguardia per il suo tempo".



Dimexart ha anche aggiunto di essere un appassionato di lungo periodo di Rolls Royce, dichiarando che "non possono descrivere quanto amo questa azienda. Quando ho avuto le tecnologie adatte sotto mano e un numero sufficiente di pezzi LEGO, ho deciso di mettere tutto il mio amore in questo progetto. Mi sono concentrato il più possibile sui piccoli dettagli, come le tendine, le luci, il cruscotto, l'orologio, le incredibili sedute posteriori".



Attenzione, però: la Rolls Royce Phantom 1 non è in vendita. O almeno non ancora. Ora che ha ottenuto 10.000 Supporters, il set dedicato all'auto verrà vagliato dai designer LEGO, che decideranno se metterlo in vendita o meno, oppure se commercializzarlo dopo aver apportato qualche modifica. Vista la qualità del progetto, però, non ci stupiremmo di vederlo presto sugli scaffali dei LEGO Store!