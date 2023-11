La maglia più venduta del PSG NON è quella di Mbappè, in questa stagione

Kylian Mbappè, insieme ad Haaland del Manchester City e Bellingham del Real Madrid, è visto da tutti come il prossimo grande fenomeno del calcio mondiale, ed è la stella di Paris Saint Germain. Tuttavia, alcuni dati riferiscono che nonostante tutto la sua maglia non è la più venduta tra i tifosi del PSG.

Secondo alcuni rapporti, infatti, nella stagione corrente c’è un calciatore ad aver venduto più maglie del fenomeno francese. Si tratta del nuovo acquisto Lee Kang-In, che è entrato a partita in corso contro il Milan martedì scorso.

Il giornalista Abdellah Boulma sul proprio account ufficiale Twitter ha affermato che il sudcoreano Lee Kang-in sin dal suo arrivo alla corte di Luis Enrique dal Maiorca è il calciatore più popolare in termini di maglie vendute. Le ragioni non sono da ricercare esclusivamente nelle abilità del centrocampista 22enne, ma nel supporto dei fan sudcoreani che sono soliti essere molto affettuosi con i loro calciatori che giocano in Europa: emblematico è quanto avviene con Son Heung-min del Tottenham, che viene trattato come una celebrità nel paese.

Inoltre, Mbappè essendo alla sesta stagione al PSG (che secondo molti potrebbe anche essere l’ultima prima del passaggio al Real Madrid), ha raggiunto ed ampiamente superato il picco di vendite di maglie: molti di coloro che le hanno acquistate negli scorsi anni probabilmente non lo faranno di nuovo durante la stagione in corso, e la maggior parte dei tifosi già ce l’hanno. Inoltre, essendo un calciatore della Nazionale Francese, è probabile che molti abbiano scelto il jersey dei Bleus.