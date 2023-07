La maglia pre-match del Venezia 2023/24 è già la più bella della nuova stagione

Nonostante la retrocessione dalla Serie A nella stagione 2021/22, e la mancata promozione nello scorso campionato, l’hype intorno alle magliette del Venezia continua ad essere alto, al punto che i kit sono diventati un cult per collezionisti ed un must per gli appassionati di moda street.

Anche in vista della stagione 2023/24, la squadra veneta sta proponendo delle maglie cool, come quella pre-match che è pronta a seguire le orme delle precedenti. Sui social infatti circolano diverse foto che vedono artisti di vario tipo, ma anche giocatori di NBA (si legga Larry Nance Jr che l’ha indossata nel tunnel prima di una partita) e dj con addosso le maglie della squadra italiana.



Il kit pre-match 2023/24, firmato Kappa, vuole celebrare il legame della squadra con la città ed il rapporto tra i tifosi arancioneroverdi ed il Venezia FC. Si tratta del primo di quattro kit che saranno rilasciati nel corso della stagione e che - come spiegato dalla stessa squadra - andranno a comporre uno “stile unico, che coniuga fashion e qualità italiana”.



Disponibile già nei negozi ufficiali, la maglia è ispirata alla città di Venezia e lo spirito della sua gente. A condire il lancio ci pensa una campagna pubblicitaria firmata dal fotografo inglese Sam Gregg che vedrà come protagonisti cittadini, isolani e di terraferma, che “costituiscono il tessuto sociale lagunare: dai pescatori della Giudecca agli artigiani, dai ragazzini che giocano a pallone nei campielli ai maestri d’ascia degli squeri: persone comuni unite da un unico fil rouge, il loro essere veneziani”.



La maglia è nata dalla collaborazione con lo studio di design Bureau Borsche che era già stato autore del rebranding del club nell’estate 2022 e come si può vedere dalle immagini è composta da righe verticali che richiamano i colori sociali.