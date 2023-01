La maglia di LeBron James delle NBA Finals 2013 andrà all'asta

La storia del basket è fatta anche di capi di abbigliamento iconici, dalle canotte delle squadre NBA ed Eurolega alle scarpe oramai diventate simbolo dello streetwear. La popolarità di questi oggetti ha portato al boom di certi marchi, come dimostra l’apertura del primo negozio Air Jordan al mondo in Italia, ma anche del “memorabilia”.

Non è una novità che maglie, scarpe e accessori indossati dalle icone dello sport finiscano all’asta prima o poi, per soddisfare collezionisti e appassionati. Il prossimo evento The One di Sotheby’s sarà però ancora più memorabile in quanto vedrà la vendita della maglia di LeBron James indossata con i Miami Heat per la Gara 7 delle finali NBA 2013. Questo incredibile cimelio, indossato da King James per tutto il primo tempo contro San Antonio Spurs, potrebbe addirittura raggiungere quota 3-5 milioni di dollari.

Taglia 2XL, la canotta è stata indossata nel match che ha definito la carriera di LeBron James dopo 37 punti, 12 rimbalzi, 4 assist e il jumper definitivo che valse poi la vittoria delle Finals 2013 per 95-88. Con medie di 25,3 punti, 10,9 rimbalzi, 7,0 assist e 2,3 recuperi in 43 minuti a partita, James venne infine eletto MVP delle Finals in quella che fu la penultima stagione con gli Heat.

La canotta di LeBron James diventerà a tutti gli effetti una delle maglie indossate più preziose di tutti i tempi, accanto a quella indossata da Michael Jordan nelle NBA Finals 1998 e a quella di Diego Armando Maradona nella partita della “Mano di Dio”, vendute rispettivamente a 10,1 e 9,3 milioni di dollari. Ma sarà il futuro di LeBron a definire il vero valore della canotta per i collezionisti, poiché l’ala piccola dei Lakers potrebbe superare Kareem Abdul-Jabbar come miglior marcatore di tutti i tempi della NBA.

L’asta dal vivo si svolgerà presso Sotheby's New York il 27 gennaio prossimo, e solo allora sapremo quale sarà il prezzo finale pagato per questo pezzo unico.