La maglia home 2023/24 del Chelsea è l'apoteosi degli anni 90

Se molte squadre, anche in italiane, stanno proponendo kit futuristici, c’è chi vuole celebrare i successi ottenuti in passato. In Italia ci ha pensato la Lazio con i kit che ricordano il primo Scudetto, mentre all’estero in Premier League ha fatto lo stesso il Chelsea.

La squadra londinese infatti ha presentato il nuovo kit casalingo firmato Nike, che sarà disponibile dal 16 Agosto presso il Megastore di Stamford Bridge e sugli store ufficiali Nike e dal 23 Agosto anche altrove. Ad accompagnare la presentazione e la campagna promozionale c’è il claim “It’s a 90s Thing”, e non si può non essere d’accordo visto che la maglia è un vero e proprio inno agli anni 90 sia per design che per concept.



Il kit infatti si rifà a quello indossato nella gloriosa stagione 97/98 da Gianfranco Zola, Dennis Wise, Roberto di Matteo ed altre leggende del club, che portarono la squadra alla vittoria della Coppa delle Coppe UEFA, la Coppa di Lega (all’inizio della stagione successiva) ed anche la Supercoppa UEFA. Ad indossare la maglia c’era anche il compianto Gianluca Vialli, scomparso di recente.



Il design 23/24 della maglia ricorda proprio quello del kit 97/98, arricchito da dettagli dorati e lo stemma iridato dove spicca il leone dello storico stemma del Chelsea.

Il kit è basato sulla tecnologia Nike Dri-FIT ADV, che unisce vestibilità ed innovazione per aiutare i giocatori freschi ed asciutti per oltre 90 minuti.