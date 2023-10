La maglia di Halloween del Napoli trae ispirazione dal Cimitero delle Fontanelle

I Campioni d’Italia del Napoli non sono nuove ad iniziative di questo tipo, ed i tifosi sicuramente ricorderanno la maglia speciale per San Valentino. La squadra partenopea ha presentato un nuovo kit celebrativo, disponibile in edizione limitata sul proprio store, per Halloween.

Disponibile al prezzo di 150 Euro, la maglia di Halloween del Napoli è caratterizzata da una base su cui sono disegnati dei teschi. Il kit, spiega il Napoli, si ispira al Cimitero delle Fontanelle di Napoli, un ossario cavernoso presente nelle colline fuori città dove sono custoditi i resti di migliaia di cittadini morti nel XVII Secolo.



L’unico elemento che spicca sulla maglia è lo scudetto tricolore conquistato lo scorso anno sotto la guida dell’attuale CT della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti. Anche lo stemma del club e lo sponsor si fondono perfettamente con il design della maglia e sono quasi invisibili visto che sono caratterizzati dalla stessa tonalità dei teschi. I bordini azzurri continuano ad essere gli elementi distintivi della maglia, firmata Emporio Armani 7. Il colletto a V le cuciture delle maniche invece sono neri.



Ad accompagnare la maglia ci sarà un box speciale che renderà ancora più preziosa questa maglia, che ricordiamo sarà disponibile in edizione limitata. I tempi di spedizione e consegna però potrebbero essere elevati.