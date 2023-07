La maglia away del Milan 2023/24 è ispirata alle case di moda milanesi

A poche settimane dalla presentazione della maglia home 2023/24 del Milan, PUMA e la squadra milanese hanno tolto livello dall’Away Kit per la stagione che sta per iniziare. Come spiegato dal club, si tratta di un kit progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.

A farlo da padrone è incolore bianco, condito sulla parte sinistra da una striscia rossonera che fa da sfondo al logo. Il pattern grafico all-over è ispirato alle case di moda milanesi ed ai pattern tradizionali della moda. Si tratta di un kit molto elegante, che spera di riprendere i successi ottenuti dalle altre maglie away del Milan.



Il kit away bianco è stato infatti introdotto del 1910 ed è diventato una parte fondamentale dell’identità del Milan, diventando uno dei simboli dei numerosi successi europei della compagine al punto che si è guadagnato il titolo odi “Lucky One”.



La maglia, che debutterà al Rose Bowl Stadium di Pasadena il 23 Luglio durante l’amichevole contro il Real Madrid, è già invenduta sul sito di Puma, nei Puma Store ed in tutti i negozi AC Milan. La versione Authentic è dotata di tecnologia all’avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali inciampo grazie al tessuto Ultrawave e la tecnologia dryCELL. La Replica è in poliestere riciclato al 100% e dotata di tecnologia DryCELL.