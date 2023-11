Tutta la magia di Dua Lipa nel nuovo singolo 'Houdini'

Mentre ancora non si sa nulla sul nuovo album di Dua Lipa, che secondo i più informati dovrebbe arrivare nel corso del 2024, la popstar britannica ha pubblicato il nuovo singolo “Houdini”, coprodotto da Kevin Parker e Danny L Harle dei Tame Impala e che è accompagnato da una clip musicale.

Capelli rossi, Dua Lipa torna sulle piattaforme di streaming dopo l’enorme successo ottenuto da “Dance the Night” che come tutti sapranno è presente nella colonna sonora del film Barbie con Margot Robbie.

Parlando con Apple Music, la popstar di origini kosovare ha affermato che “le parole sono un pò stucchevoli, ma in Houdini c’è un messaggio che spiega come capirsi profondamente senza sentirsi in colpa nel riconoscere il proprio valore”.

Ritmo dance, e forte presenza di synth, Houdini si preannuncia essere uno dei tormentoni del prossimo inverno, anche grazie al video musicale che sicuramente scatenerà i balletti su TikTok come avvenuto anche in altre circostanze simili. La 28enne aveva preannunciato l’arrivo del nuovo singolo con una campagna social iniziata con la rimozione di tutti i post dal suo account ufficiale Instagram.

Qualche giorno fa però le strade di Dua Lipa si sono incrociate con quelle del Palermo Calcio, in una fotografia che ha già fatto il giro del web e che rientra nella campagna promozionale lanciata da Puma per il lancio delle nuove “Puma Palermo”.