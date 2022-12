Dalla magia Disney a David Bowie: le mostre da vedere a fine 2022

Il 2022 è stato certamente un anno ricco di cultura, mostre ed eventi, i giochi però non sono ancora chiusi e per tutto il mese di dicembre ci sono ancora esibizioni da non perdere. Ne abbiamo selezionate cinque per chiudere in bellezza il 2022.

Dopo il botto, Zerocalcare

Gli appassionati di fumetti (ma non solo) avranno già sentito parlare della mostra Dopo il botto che Zerocalcare sta per inaugurare a Milano, più precisamente nella suggestiva Fabbrica del Vapore (ne abbiamo parlato nell'articolo Zerocalcare ci catapulta in una città post-apocalittica). Il disegnatore e autore romano, fiero abitante "de Rebibbia" ci mette di fronte al mondo che stiamo vivendo, strattonato da una parte e dall'altra da disordini geopolitici, crisi sanitarie ed economiche. Un viaggio emozionante da non perdere assolutamente dal 17 dicembre 2022 al 23 aprile 2023.

David Bowie: the passenger, Andrew Kent

A Napoli si ricorda una leggenda della musica come David Bowie grazie alle opere fotografiche di Andrew Kent. David Bowie: the passenger by Andrew Kent è la mostra che racconta un preciso arco della vita della star, quello che va dal 1975 al 1976, quando Bowie decise di lasciare gli Stati Uniti per tornare in Europa. Troverete fotografie scattate durante i concerti ma anche tante istantanee della vita privata di David Bowie, con Kent che lo ha seguito durante decine di viaggi fatti soprattutto in nave e in treno. 50 scatti proposti in anteprima per l'Italia possiamo ammirare fino al 29 gennaio 2023.

Incanto di Luci

Prima che a Milano vada in scena l'arte gonfiabile del Balloon Museum potete lasciarvi conquistare dall'Incanto di Luci proposto dall'Orto Botanico di Roma. Un'esperienza multisensoriale che mette insieme natura e luci artificiali, un percorso di 1,5 km pronto ad accogliere il visitatore nel cuore della Capitale, presso Villa Corsini. Avete tempo fino all'8 gennaio 2023.

Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo

A proposito di luci e atmosfere magiche: a Genova va in scena l'arte Disney grazie alla mostra Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo. Realizzata dalla Walt Disney Animation Research Library con la collaborazione di Federico Fiecconi, l'esposizione propone ai suoi visitatori opere originali degli Archivi Disney di alcuni dei più famosi lungometraggi animati di tutti i tempi. Pensiamo in particolare a La Sirenetta, Hercules, ma anche a opere più recenti come Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. Trovate questa mostra presso il Palazzo Ducale di Genova fino al 2 aprile 2023.

Frida Kahlo. Il caos dentro

Chiudiamo la nostra lista di consigli saltando in quel di Torino, dove il caos interiore di Frida Kahlo prende forma presso il Mastio della Cittadella. Frida Kahlo. Il caos dentro si può visitare fino al 26 febbraio 2023 e permette di esplorare in maniera nuova il mondo dell'artista messicana attraverso dei focus sulle opere, fotografie, lettere, ritratti e persino gioielli e abiti ispirati allo stile anticonformista della Kahlo.