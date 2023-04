Primo Maggio 2023 a Roma: confermati i primi nomi per il Concertone

Tornerà anche nel 2023 il Concertone di Piazza San Giovanni del Primo Maggio, organizzato iCompany e promosso da CGIL, CISL ed UIL. Gli organizzatori hanno già annunciato i primi tre nomi di una lineup che si preannuncia essere davvero ricchissima.

A salire sul palco infatti saranno, tra gli altri, AURORA che sarà l’ospite internazionale della kermesse ed il cui singolo “Cure For Me” è stato già utilizzato nel video teaser del Primo Maggio Roma. La cantautrice norvegese si è fatta conoscere per la cover di “Half the World Away” degli Oasis ed a 12 anni ha composto “Runaway”.

Presente anche Ariete, che il grande pubblico ha conosciuto al Festival di Sanremo 2023 con “Mare di Guai” e che è un simbolo della Generazione Z a cui vuole rivolgersi l’evento.

Confermati anche i Coma Cose: il duo composto da California e Fausto Lama torneranno sul palco di Piazza San Giovanni dopo le loro partecipazioni nel 2019, 2021 e 2022 con il brani “L’Addio” presentato anch’esso al Festival della Canzone Italiana dello scorso Febbraio.

Quando mancano ormai diciotto giorni al Primo Maggio 2023, è facile prevedere che nel corso delle prossime ore saranno annunciati i restanti componenti della lineup direttamente sul sito web del Concerto del Primo Maggio 2023.