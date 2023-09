La madre della street photography in mostra a Bologna: parte oggi Vivian Maier. Anthology

Era tra le migliori mostre di settembre 2023 e ora, finalmente, ha aperto i battenti a Bologna: la personale dedicata a Vivian Maier, "Anthology", può essere visitata da oggi, giovedì 7 settembre 2023, a Palazzo Pallavicini a Bologna. Quale modo migliore per (ri)scoprire una delle esponenti più importanti della Street Photography?

"Vivian Maier. Anthology" si concluderà il 28 gennaio 2024: la mostra è in corso nella cornice di Palazzo Pallavicini, in via San Felice 24, a Bologna. L'esposizione è visitabile da giovedì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con ultimo ingresso fissato alle ore 19:00. I biglietti sono invece acquistabili su TicketOne al prezzo di 16,50 Euro per il biglietto a data chiusa e di 19,50 Euro per il biglietto Open, che consente di visitare la mostra senza vincoli di date e orari.



L'esposizione è una delle più grandi mai dedicate a Vivian Maier in Italia. Essa comprende ben 150 fotografie e Super8 originali della fotografa, una delle più apprezzate del XX-XXI secolo. A curare la mostra è Anne Morin, di Chroma Photography, che ha selezionato personalmente le fotografie in esposizione tra le migliaia contenute nell'archivio Maloof Collection e nella Howard Greenberg Gallery di New York.



In totale, la mostra conta 111 fotografie in bianco e nero, 36 fotografie a colori e diversi Super8 visualizzabili direttamente in pellicola: questi ultimi permetteranno agli spettatori di seguire lo sguardo di Vivian Maier mentre filma scene di strada, eventi e luoghi nell'America degli anni Sessanta. L'Antologica dell'artista è una delle più complete mai portate in Italia.



Vivian Maier è un'artista diventata famosa solo di recente: vissuta tra il 1926 e il 2009, Maier è rimasta nell'ombra fino al 2007, quando le sue fotografie sono finite per caso nelle mani di John Maloof, uno dei più importanti collezionisti d'arte degli Stati Uniti d'America. Da allora, l'artista è stata considerata una delle "madri" della street photography, tanto da essere ancora oggi oggetto di studio da parte degli esperti.