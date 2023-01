Madonna torna in Italia: il Celebration Tour passa per Milano nel 2023

Nella lista dei concerti da non perdere nel 2023 c’è una grande aggiunta confermata proprio in queste ore che, se siete amanti del pop, non dovete lasciarvi sfuggire. Madonna torna in Italia con The Celebration Tour portando le sue hit del passato in una, come da nome, auto-celebrazione senza precedenti.

La popstar statunitense vincitrice di ben 7 Grammy Awards ritornerà nel Belpaese il 23 novembre 2023 a Milano, al Mediolanum Forum. Il tour, annunciato con un post su Instagram, inizierà a luglio negli Stati Uniti, in un lungo viaggio di fine estate da Vancouver a New York, tornando poi a Las Vegas. Una settimana dopo sarà la volta del Vecchio Continente, partendo da Londra e girando per Spagna e Francia fino alla tappa italiana, la terzultima dell’intero The Celebration Tour.

Il momento di celebrazione per l’iconica cantante la vedrà sicuramente cantare pezzi come Like a Virgin, Like a Prayer e Hung Up, ricordando i quaranta anni di carriera. Attenzione però alle nuove hit, perché il 27 gennaio 2023 Madonna pubblicherà il suo nuovo singolo Back that up to the beat: che sia in arrivo un nuovo album? Sappiamo già grazie a Instagram e Twitter che lo scorso settembre Madonna si trovava in studio di registrazione; dunque, non va escluso un disco ricco di inediti a quattro anni da Madame X.

I membri del Fan Club di Madonna potranno acquistare già i biglietti sul sito ufficiale a partire da oggi, 18 gennaio 2023, mentre la vendita generale sui principali siti del settore inizierà venerdì 20 gennaio alle 10:00. Un’altra prevendita inizierà su My Live Nation giovedì 19 gennaio alle 9:00.

Preferite il rock? Allora meglio tenere d’occhio i prossimi annunci, dato che i Foo Fighters sono tornati attivi dopo la morte di Taylor Hawkins.