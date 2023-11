Madonna stasera 23 ed il 25 Novembre in concerto a Milano: la scaletta

Stasera 23 novembre al Forum di Assago di Milano arriva la Regina del Pop Madonna, con il suo Celebration Tour che ripercorrerà la carriera quarantennale della popstar di Bay City. Lo show sarà diviso in sei atti, a cui si aggiungerà il classico encore.

La scaletta dovrebbe essere la seguente, al netto di eventuali modifiche:

Nothing really matters

Everybody

Into the groove

Burning Up

Open your heart

Holiday

Live to tell

Like a prayer

Erotica

Justify my love

Hung up

Bad girl

Vogue

Human nature

Crazy for you

Die another day

Don’t tell me

Mother and father

I will survive (cover di Gloria Gaynor)

La isla bonita

Don’t cry for me Argentina (cover di Andrew Lloyd Webber)

Bedtime story

Ray of light

Rain

Bitch I’m Madonna

Celebration

L’arrivo del Celebration Tour di Madonna è stato a lungo atteso dai fan, ma è anche stato costellato da non poca preoccupazione. Madonna infatti ha vissuto un brutto momento qualche mese fa, quando è stata ricoverata per un’infezione batterica che ha messo a repentaglio la sua salute.

Durante il concerto di Madonna in Belgio, ha proprio raccontato la spiacevole avventura in ospedale quando era in ospedale priva di sensi. “È un fottuto miracolo che io sia qui adesso. Mia madre, che Dio la benedica, deve vegliare su di me, ha detto: "Ragazza, non è il tuo momento di andare" ha raccontato.

Madonna replicherà il concerto il 25 Novembre 2023, sempre al Forum di Assago di Milano.