Un macchinario di Starbucks personalizzerà le bevande al posto dei baristi

Starbucks ha depositato un nuovo brevetto riguardante un macchinario che potrebbe consentire ai baristi di preparare rapidamente le bevande più complesse e personalizzate.

Coloro che hanno visitato un punto vendita della catena americana, sapranno sicuramente che il menù include una vasta gamma di bevande calde e fredde, che negli ultimi anni si è ampliato ulteriormente con varie opzioni di personalizzazione messe a disposizione dei clienti.

Questa scelta di marketing è coincisa con un incremento delle vendite, ma come spiegato da vari siti ha provocato non pochi grattacapi ai baristi a causa di richieste alcune volte estremamente complesse legate anche ai trend su TikTok.

Starbucks per tale motivo ha deciso di correre ai ripari, anche per non vedere sfumare gli incassi extra legati alla personalizzazione delle bevande che il presidente di Starbucks North America ha annunciato essere pari a 1 miliardo di Dollari all’anno.

Con questa nuova macchina brevettata, i baristi verranno guidati nella realizzazione delle ricette senza che debbano memorizzarle o effettuare le operazioni di pulizia. Secondo Starbucks, il dispositivo coinciderà con un minor affaticamento al braccio grazie all’utilizzo di pompe meccaniche per sciroppi ed aromi.

Non è chiaro se e quando entrerà in azione, e non è nemmeno chiaro se gli ingegneri di Starbucks abbiano già sviluppato un prototipo funzionante della macchina.

Chissà che alla fine non entri in azione proprio nel negozio che Starbucks dovrebbe aprire a Napoli.