I Måneskin tornano in Italia: stasera 16 Luglio 2023 il concerto a Trieste

Il Loud kids Gets Louder Tour dei Måneskin torna in Italia, dopo aver girato i principali festival d’Europa, incluso Glastonbury dove la band romana si è esibita lo scorso 24 Giugno 2023. Stasera inizia il tour italiano negli stadi, dallo Stadio Nereo Rocco di Trieste, prima di spostarsi a San Siro e l’Olimpico.

Sulla scaletta ovviamente sappiamo ancora poco, e non è dato sapere se Damiano, Victoria, Ethan e Thomas abbiano in serbo qualche sorpresa. Tuttavia, basandoci sulla scaletta eseguita nel tour dei palazzetti e non nei festival, la setlist potrebbe essere la seguente:

DON’T WANNA SLEEP

GOSSIP

ZITTI E BUONI

OWN MY MIND

SUPERMODEL

CORALINE

BABY SAID

BLA BLA BLA

IN NOME DEL PADRE

Beggin’

TIMEZONE

FOR YOUR LOVE

GASOLINE

VENT’ANNI

IF NOT FOR YOU

I WANNA BE YOUR SLAVE

LA FINE

FEEL

MARK CHAPMAN

MAMMAMIA

KOOL KIDS

THE LONELIEST

I WANNA BE YOUR SLAVE

I biglietti sono in vendita su Ticketone e sulle piattaforme accreditate. Alcuni settori sono ovviamente andati sold out, come i posti più vicini al palco, ma per gli altri è garantita una buona disponibilità.

Il tour negli stadi dei Måneskin continuerà il 20 e 21 Luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, con la prima data già sold out, ed il 24 e 25 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Anche in questo caso, la prima data di Milano è già sold out da tempo mentre i biglietti per la seconda sono ancora ampiamente disponibili.