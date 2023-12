Måneskin, Damiano non esclude un progetto solista: "perchè no?"

I Maneskin sono stati incoronati anche da Mick Jagger come più grande rockband al mondo, e stanno vivendo un altro anno d’oro. Damiano David, parlando all’Allison Hagendorf Show, ha parlato delle possibilità di lanciarsi in un progetto solista in futuro.

Intervistato durante il web show, il cantante della band romana per la prima volta ha discusso della possibilità di fare musica senza la band con cui suona da sempre.

Damiano, nella fattispecie, non ha escluso la possibilità: “perchè no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva allo stesso tempo” ha affermato, precisando però che un eventuale progetto di questo tipo dovrebbe comunque passare prima attraverso un confronto con la sua band, che “sarà sempre ciò che mi ha dato tutto ciò che ho”.

“E se mai avrò la possibilità di fare un progetto solista, devo tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. Questa è la mia base. È da lì che vengo. È lì che mi sono sviluppato come artista. E soprattutto, sono tre persone che mi hanno sempre supportato e mi hanno sempre letteralmente sostenuto sul palco. E ho sempre avuto questo scudo della mia band, dei miei musicisti. Se faccio una cazzata, mi salveranno. Se fanno una cazzata, li salverò” ha continuato, riconoscendo il ruolo che hanno Victoria, Thomas ed Ethan.

Il cantante ha continuato spiegando che pensa che un progetto solista sarebbe per lui spaventoso dal momento che non non avrebbe i suoi compagni di band vicino. Tuttavia, ha riconosciuto che “ad un certo punto arriva il momento in cui ogni artista dovrebbe fare le sue cose, come a dire ‘questo sono io’”, ed uscire dalla propria zona di comfort.