Lynk & Co apre un nuovo club a Milano: la mobilità del futuro nel quadrilatero della moda

Lo scorso 25 marzo 2022 Lynk & Co, il brand del Gruppo Geely che opera assieme a Volvo Cars e Polestar, ha inaugurato il suo primo Lynk & Co Club a Roma, in Via del Corso 265-266. Oggi 22 novembre tocca finalmente a Milano.

Le porte del primo Club Lynk & Co milanese sono pronte ad aprirsi ai soci e a tutti coloro che cercano una mobilità differente da quella tradizionale, sostenibile, smart e inclusiva. Cos'è, dunque, un Club di Lynk & Co? Innanzitutto dovete abbandonare la classica idea di show-room o concessionario: pur vendendo e offrendo automobili in abbonamento, Lynk & Co vuole creare degli hub in cui far incontrare le persone, quasi senza pensare alle vetture - che arrivano sicuramente dopo.

Un'esperienza lifestyle a 360 gradi, con i club Lynk & Co che sono più dei lounge bar che dei rivenditori d'auto. Non è un caso se il nuovo club aprirà a Corso Venezia 6, nel cuore del quadrilatero della moda, in una delle zone più "in" di Milano.

Un'area centrale che permetterà a Lynk & Co di vivere appieno la città: "Siamo felici che l’Italia si sia interessata alla nostra idea di mobilità. Aprire a Milano vuol dire coinvolgere una comunità sensibile alle novità, alla bellezza e all’efficienza. Il nostro Club non vede l’ora di canalizzare queste energie e divenire il polo d’incontro di nuove idee che abbiano al centro la sostenibilità" ha detto il CEO di Lynk & Co Alain Visser, che abbiamo intervistato con l'arrivo dell'azienda in Italia (intervista al CEO di Lynk & Co Alain Visser).Milano si aggiunge così agli altri club europei: in basso potete ammirare i club Lynk & Co di Roma, Amsterdam, Goteborg, Berlino, Monaco e Anversa.