Lush X Super Mario Bros: la collezione in edizione limitata per l'uscita del film

L'icona di Super Mario Bros. esiste ormai da quasi 40 anni, dai videogiochi inoltre è spesso sconfinata in altri mondi, ora ad esempio l'universo colorato dell'idraulico italiano sta per tornare al cinema con un film animato: Super Mario Bros. Il Film arriverà nei cinema il 5 aprile 2023 e avrà anche una speciale collezione Lush.

Si chiama Lush X Super Mario Bros. Il Film e offre al pubblico una gamma di prodotti in edizione limitata. Se il film arriva in sala ad aprile, la collezione di Lush è nei negozi e online già da venerdì 24 marzo 2023 (qui la collezione Lush X Super Mario sul sito italiano). Tra i prodotti in esclusiva troviamo il body spray Princess Peach, i gel doccia Mario e Luigi e la bomba da bagno a sorpresa Question Block, con un "misterioso" sapone power up all’interno.

8 prodotti in edizione limitata ispirati ai personaggi più amati e popolari di Super Mario Bros. Il Film, i cui prezzi vanno da 7 a 40 euro. Se il Body Spray della Principessa Peach è il pezzo più costoso della collezione, il sapone Gold Coin si può avere a 7 euro. La gelatina da doccia di Bowser e della Principessa Peach si possono avere a 9 euro, mentre per la Gift Box piccola a forma di cubo misterioso si spendono 10 euro. Con lo stesso prezzo si possono avere il gel doccia di Mario e di Luigi, mentre per la bomba da bagno 2-in-1 Question Block grande si arriva a 18 euro. Siete pronti per godervi un power up direttamente nella vostra vasca da bagno?