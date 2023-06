Lukaku risponde a Noel Gallagher prima della finale di Champions League: 'Ma chi è?'

Qualche mese fa, commentando il percorso europeo del “suo” Manchester City, il chitarrista e cantante degli Oasis Noel Gallagher aveva affermato che in finale di Champions League gli piacerebbe affrontare l’Inter in quanto “Non sono molto bravi”.

Gallagher aveva anche affermato che “Lukaku non sta giocando bene”, ma nel giro di poche settimane la situazione si è rapidamente modificata e l’attaccante belga non solo è stato tra i protagonisti assoluti, ma l’Inter è diventata una contendente molto serie al trofeo che si assegnerà sabato 10 giugno 2023 a Istanbul.

In un’intervista rilasciata nelle scorse ore, l’attaccante ha commentato le affermazioni di Gallagher: ”Noel Gallagher? Chi è? Onestamente, non mi interessa quello che dicono. Sono focalizzato solo sull’Inter e dobbiamo fare solo il meglio per entrare nella storia” ha affermato Big Rom.

Di recente, Noel e Liam Gallagher hanno litigato nuovamente, allontanando ulteriormente le voci e possibilità di reunion degli Oasis. Del possibile ritorno insieme sui palchi dei due di Manchester si parla da tempo, e Liam aveva affermato che in caso di vittoria della Champions League da parte del City l’ipotesi non sarebbe da scartare. Tuttavia, le affermazioni del fratello Noel la rendono almeno al momento improbabile (non impossibile), ma conoscendo i due nulla è scontato.