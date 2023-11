Tutta la Luce che Non Vediamo è già Top 10 Netflix in 82 Paesi!

Poteva un romanzo di successo firmato da Anthony Doerr non diventare anche una serie TV di successo? Tutta la Luce che Non Vediamo scala le classifiche Netflix e si posiziona nella Top 10 Netflix in ben 82 Paesi: un risultato incredibile per la miniserie con protagonista la star di Dark Louis Hofmann!

Sebbene la serie TV All the Light We Cannot See sia diversa dal libro il pubblico ha ampiamente apprezzato la storia d'amore e di guerra portata da Shawn Levy sul piccolo schermo. A confermarlo sono i numeri Netflix: secondo un recente report, nella settimana tra il 30 ottobre e il 5 novembre Tutta la Luce che Non Vediamo ha totalizzato ben 9,8 milioni di visualizzazioni negli Stati Uniti raggiungendo il primo posto come serie più vista della settimana. Inoltre, in 82 paesi lo show si è guadagnato un posto nella Top 10 delle serie TV in lingue inglese più viste.

Anche nella classifica di Netflix Italia, al 7 novembre, Tutta la Luce che Non Vediamo è sul gradino più alto della Top 10 delle serie TV più viste. Un gran bel successo per lo show: il finale di Tutta la Luce che Non Vediamo ci suggerisce forse che Netflix è pronto a investire in una seconda stagione?