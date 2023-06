Al via il Lucca Summer Festival con Kiss e Skid Row: informazioni e scaletta

Prende il via stasera, 29 Giugno 2023, il Lucca Summer Festival 2023. L’edizione di quest’anno, che vedrà la partecipazione di artisti come i Placebo, Sigur Rós e Blur, si apre subito con due pesi massimi della musica rock.

Stasera infatti in Piazza Napoleone si esibiranno i Kiss con il loro “End of The Road” World Tour. Ad aprire la giornata saranno gli Skid Row, altro gruppo molto apprezzato.

Per quanto riguarda gli headliner della serata, la scaletta del concerto dei Kiss dovrebbe essere la seguente:

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

War Machine

Heaven’s on Fire

I Love It Loud

Say Yeah

Cold Gin

Lick It Up

Makin’ Love

Calling Dr. Love

Psycho Circus

100,000 Years

God of Thunder

Love Gun

Black Diamond

Beth

I Was Made for Lovin’ You

Rock and Roll All Nite

Il concerto dei Kiss è previsto alle ore 20:15, ed i biglietti sono in vendita direttamente sul sito del Lucca Summer Festival. Per il posto in piedi il costo è di 65 Euro + spese di prevendita, per il PIT di 100 Euro + spese di prevendita e per la tribuna numerata 120 Euro + prevendita.