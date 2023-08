Lover, l'album da record di Taylor Swift potrebbe diventare un set LEGO!

Dopo la valanga di annunci targati LEGO al San Diego Comic-Con, un'altra notizia arriva questa volta dal portale LEGO Ideas dedicato alla community di costruttori dei mattoncini danesi. Pare infatti che un set amatoriale dedicato a Taylor Swift potrebbe presto diventare realtà!

Per chi non lo sapesse, i progetti pubblicati su LEGO Ideas possono essere considerati da LEGO per la pubblicazione sotto forma di prodotti ufficiali, a patto però che raggiungano i 10.000 supporter sulla piattaforma. In passato, diversi bestseller LEGO sono stati realizzati proprio tramite gli input della community di LEGO Ideas.



Questa volta, è la Lover House di Taylor Swift ad aver raggiunto il tanto agognato traguardo dei 10.000 "like". Il set, realizzato dall'utente RC1317 e pubblicato per la prima volta nel mese di novembre 2022, ha raggiunto i 10.000 supporters nel giro di poco meno di un anno, a testimonianza della fama inarrestabile di Taylor Swift in tutto il mondo.



La Lover House è una location iconica per tutti i fan della cantante americana: essa è stata tra i luoghi dove sono stati girati i video dell'album Lover, e nella sua versione LEGO comprende la bellezza di nove stanze completamente arredate, ciascuna basata su uno degli album di Taylor Swift. Tra di essi abbiamo:

Il debut album "Taylor Swift"

Speak Now

Fearless

Red

1989

Lover

Reputation

Folklore

Evermore

Il creatore del modellino ha spiegato di aver curato la Lover House nei minimi dettagli, guardando decine di volte i video musicali di Lover in modo da riprodurre tutte le ambientazioni nella maniera più fedele possibile. L'utente, inoltre, ha aggiunto che vorrebbe includere nel set anche alcune minifigure di Taylor Swift e di altri noti cantanti americani, con tanto di outfit sostituibili.