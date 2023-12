'Love is A Long Road', significato della canzone di Tom Petty del trailer di GTA 6

La pubblicazione del trailer di GTA 6 ha rappresentato uno dei momenti più attesi ed apprezzati degli ultimi anni per l’industria videoludica. Come colonna sonora per la clip, Rockstar ha scelto “Love Is A Long Road” di Tom Petty, il cantautore scomparso nell’ottobre 2017.

La canzone è contenuta nell’album Full Moon Rising del 1989, il primo album di Petty come solista dopo sette lavori pubblicati insieme ai Tom Petty and the Heartbreakers. Il disco, che sicuramente sarà rivalutato dai più curiosi sull’onda della popolarità del trailer di GTA VI, vede anche la partecipazione di molti musicisti che avevano suonato nel supergruppo The Travelling Wilburys: tra tutti citiamo l’ex Beatles George Harrison Jeff Lynne e Roy Orbison.

A giudicare dal testo, che come sempre proponiamo in calce alla notizia, “Love Is A Long Road” parla di una relazione tempestosa tra due persone, sebbene si presti a varie interpretazioni. Per altri invece si sofferma sulla fine di una storia d’amore, mentre alcuni sostengono si soffermi su un viaggio riparatore per una coppia.

Di seguito il testo:

There was a girl I knew

She said she cared about me

She tried to make my world

The way she thought it should be

Yeah we were desperate then

To have each other to hold

But love is a long long road

Yeah love is a long long road

There were so many times

I would wake up at noon

Yeah, with my head spinning 'round

I would wait for the moon

And give her one more chance

To try and save my soul

But love is a long long road

Yeah love is a long long road

Some things are hard to give up

Some things are hard to let go

Some things are never enough

I guess I only can hope

For maybe one more chance

To try and save my soul

But love is a long road

Yeah love is a long long road

Love is a long long road

Yeah love is a long long road

Oh, it's a long long road

Sarà senza dubbio curioso vedere come si posizionerà nelle prossime classifiche la canzone: Stranger Things ha dimostrato che i prodotti pop possono riportare in alto anche tracce cadute nel dimenticatoio. Accadrà lo stesso con “Love Is A Long Road”? Nel momento in cui stiamo scrivendo, su Spotify conta 11 milioni di riproduzioni, ben lontana dai 639 milioni di “Free Fallin’” ed i 350 milioni di “I Won’t Back Down”.