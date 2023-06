Love MI 2023: Fedez presenta tutti gli ospiti del concertone milanese

Il concerto gratuito, organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, avrà luogo martedì 27 giugno 2023 in Piazza Duomo a Milano e sarà presentato da Mariasole Pollio, Max Angioni con Gabriele Vagnato.

Fedez, nella cornice di Palazzo Reale a Milano, ha annunciato tutti i dettagli dell’edizione 2023 di LOVE MI, il concerto evento completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. LOVE MI tornerà, infatti, per il secondo anno consecutivo in Piazza Duomo a Milano il 27 giugno 2023.

Insieme a Fedez, ad esibirsi sul palco di LOVE MI 2023 una line-up stellare, con alcune tra le voci che stanno conquistando i primi posti di tutte le classifiche musicali in Italia: Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Anche quest’anno sarà legata all’evento una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo dal 5 giugno al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. L’associazione assiste i bambini provenienti da ogni parte del mondo che, non potendo essere adeguatamente seguiti nelle strutture ospedaliere della propria città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma e offrono loro e alle loro famiglie gratuitamente ospitalità e assistenza.

Il grande show di LOVE MI non sarà dedicato soltanto al pubblico presente in piazza, ma sarà accessibile da tutti e verrà trasmesso in diretta dalle ore 18:00 su Mediaset Infinity con la conduzione di Gabriele Vagnato. A partire dalle 19:00 comincerà la diretta su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni sul palco di LOVE MI e allo stesso tempo Gabriele Vagnato ci accompagnerà, come inviato speciale, nel backstage e tra il pubblico in piazza. Il tutto sotto la preziosa regia di Roberto Cenci. Lo show, inoltre, sarà in simulcast su Radio 105 con Annie Mazzola e Alessandro Sansone.

"Non potrei essere più felice di trovarmi nuovamente qui ad annunciare il programma di LOVE MI 2023, quella che era partita come un’idea per rilanciare gli appuntamenti live nelle piazze italiane e unire l’arte a un’iniziativa benefica è diventato ora molto di più, un momento di unione, un vero e proprio rito annuale che vuole unire tutti in nome della musica e della beneficenza." ha dichiarato Fedez.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano dichiara "Per la seconda volta un grande ringraziamento a Fedez e alla sua fondazione per avere scelto Milano e Piazza del Duomo per una serata all’insegna dell’amicizia e della solidarietà. Grazie anche agli artisti che parteciperanno a questa grande iniziativa benefica che, grazie all’associazione Tudisco ODV e alla generosità di tutti i donatori, aiuterà molti bambini ad affrontare la malattia insieme alla loro famiglia e a tutta la comunità."

Fiorella Tosoni, Presidente dell’Associazione Andrea Tudisco ODV, dichiara "Per la nostra Associazione è una grandissima gioia e un grande onore avere al nostro fianco una persona sensibile e generosa come Fedez. Dopo 26 anni di durissimo lavoro per garantire il diritto alla salute a migliaia di bambini che da tutto il mondo vengono a Roma per curarsi, sapere di poter condividere questo impegno con Federico e con la sua Fondazione è per noi una ricarica fondamentale di coraggio ed entusiasmo."

Il concerto è stato reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor: Air Action Vigorsol il brand di chewing gum più amato e conosciuto dalla GenZ, sorprende ancora una volta presentando il nuovo lancio Air Action Vigorsol WOW, un nuovo chewing gum che amplifica ulteriormente l’esperienza di consumo rilasciando una freschezza esplosiva. Cornetto Algida, il brand iconico di gelato simbolo dell’estate da vivere, per la campagna 2023 Cornetto Summer Emotions, ha scelto Fedez, Annalisa e Articolo 31 e la hit ‘Disco Paradise’ per il lancio dei nuovi prodotti DESIRE, FREEDOM e JOY, un viaggio sensoriale e gustoso alla scoperta delle emozioni dell’estate.



BOEM, il nuovo hard seltzer orgogliosamente made in Italy, creato da Fedez e Lazza, che vuole rivoluzionare l’experience dei ready to drink anche in Italia, caratterizzato da un basso contenuto alcolico di 4,5% e solo 91 kcal. ho.Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile in grado di rispondere ai bisogni dei clienti in maniera semplice e trasparente, senza vincoli né costi extra. Con l’app di ho. Mobile è possibile attivare, ricaricare la SIM e gestire la propria offerta in modo semplice e veloce. SIAE la Società Italiana degli Autori ed Editori, che tutela in Italia e in tutto il mondo il diritto d’autore per oltre 100.000 creatori di musica, cinema, teatro, lirica, balletto, opere radiotelevisive, letterarie e delle arti figurative.