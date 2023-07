Il Louvre restituirà sette opere d'arte all'Italia (no, non c'è la Gioconda)

Nel 2021, il Louvre ha digitalizzato tutte le sue opere, rendendo disponibili online qualcosa come 500.000 pezzi unici. Tuttavia, alcuni di questi sarebbero stati "rubati" agli scavi archeologici italiani nel secolo scorso: oggi, l'Italia ha chiesto la restituzione di sette opere a Parigi, e il Louvre sembra pronto a concederla.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della stampa italiana e di quella francese, anche se il primo giornale a riportarla sarebbe stato Le Monde, che avrebbe anche ricevuto conferma dalla direzione del Louvre che il processo della restituzione sarebbe in atto già da qualche giorno. Quest'ultimo riguarderebbe un totale di ben sette opere, la cui provenienza sarebbe "incerta".

Un'inchiesta firmata dalla giornalista Roxana Azimi, infatti, spiega che tutte le opere sono arrivate al Louvre tra il 1982 e il 1998, "in un periodo in cui ai direttori del museo interessava più l'autenticità degli oggetti che la loro provenienza". L'accordo finale tra Francia e Italia per la restituzione delle opere finite al Louvre potrebbe essere firmato già in autunno, a coronamento di un'indagine congiunta e di un dialogo di diplomazia culturale che va avanti ormai da dieci anni.

Tra i pezzi finiti a Parigi abbiamo un Vaso del Pittore di Ixion, del 330 a.C., ma anche un'anfora a sfondo nero del V secolo a.C. attribuita al Pittore di Berlino, un artista sulla cui identità gli storici ancora discutono apertamente. Il "lotto" che dovrebbe tornare in Italia comprenderà poi due sculture delle Nereidi, le ninfe del mare, entrambe originarie della Puglia, e un'opera mitologica firmata dal Pittore di Antiménès.

Ma come sono giunte queste opere italiane al Louvre? Sia ben chiaro: Parigi e il Louvre non hanno rubato nulla, ma sarebbero state vittime, esattamente al pari dell'Italia e del suo patrimonio artistico, dei presunti raggiri di un mercante d'arte genovese, Giacomo Medici. Medici possedeva un vero e proprio tesoro di oggetti di epoca greco-romana, rinvenuti o acquistati dai cosiddetti "tombaroli", ovvero i ladri specializzati nei reperti degli scavi archeologici italiani. Sarebbe poi stato il mercante d'arte a rivendere le opere italiane in Francia, dove attualmente sono esposte.