Il look emo di Jimmy Butler è la cosa più bella dell'NBA Media Day 2023

L’NBA Media Day è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del campionato di basket più famoso del mondo. Quest’anno la giornata è stata particolarmente movimentata e più divertente del solito, oltre che ricca di sorprese.

Se LeBron James ha indossato la casacca dei Lakers con il numero 23, a rubare la scena è stato senza dubbio il nuovo look della star dei Miami Heat Jimmy Butler, sempre più idolo dei tifosi e non solo.

Un anno dopo essersi presentato al Media Day con i dreadlocks, Butler ha stupito tutti con un nuovo taglio di capelli ed un’acconciatura già diventata leggendaria e virale sui social, dov’è stata ripresa anche dai non appassionati di basket made in USA.

Lunedì scorso, infatti, Butler si è presentato al Kanseya Center sfoggiando un look emo: capelli stirati con tanto di ciuffone, e piercing sulle labbra e sopracciglia. “Sono molto emo in questo momento” ha affermato Butler ai divertiti giornalisti, aggiungendo che “questo è il mio stato emo, e mi piace. Questo sono io. È così che mi sento ultimamente”. Non si sa se stesse scherzando o meno, ed a precisa domanda di un giornalista sulle intenzioni di mantenere questo look anche durante la stagione, Butler ha affermato che “non si sa mai come mi sveglierò. Oggi mi sento così. Vedremo domani. Domani potrei essere tutto giallo”. Insomma, i riflettori se li è presi senza se e senza ma.