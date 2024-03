Longines, ecco i nuovi HydroConquest GMT: tre colossi da 43 mm!

A poco meno di un anno di distanza dalla presentazione dei nuovi HydroConquest GMT da 41mm e spinta dal generale apprezzamento per la nuova Serie, Longines ha deciso di osare ancora, stavolta con tre modelli da ben 43 millimetri di diametro.

I nuovi Longines HydroConquest GMT arrivano sul mercato in tre combinazioni di colore per lunetta e quadrante, in versione "braccialata" con cinturino in acciaio che segue le linee della cassa, oppure la più sportiva assicurata con cinturino in caucciù (ansa 22 mm) che riprende le note di colore del quadrante, rispettivamente in nero, blu e verde. A protezione del quadrante spicca un frontale antigraffio in vetro zaffiro. La lunetta, invece, è in ceramica. Lancette che variano a seconda della combinazione di colore, con rivestimento Swiss Super-LumiNova per la visibilità notturna.

Il cuore pulsante è il calibro L844, con riserva di carica di 72 ore, protezione antimagnetica e impermeabilità fino a 30 bar. Il peso varia a seconda del cinturino e va dai 135 grammi della variante in caucciù ai 190 del modello in acciaio. Discorso simile per il prezzo, rispettivamente di 3.100 euro o 3.350 euro. I tre orologi sono già disponibili sul portale ufficiale della maison svizzera ma saranno distribuiti sul territorio anche dai rivenditori ufficiali.

