Longines HydroConquest GMT: l'icona si rinnova ed è più bello che mai

Se non vi è bastato il Moonswatch celebrativo per la festa nazionale svizzera, arrivano grandi novità anche da parte di Longines, che ha deciso di rinnovare una delle linee più apprezzate della sua collezione.

Il nuovo Longines HydroConquest GMT è arrivato quasi a sorpresa, con delle linee ancora più semplici ed eleganti, un quadrante più pulito e leggibile e ben otto combinazioni di colore e cinturino, per un look davvero unico e adatto a ogni stile.

Il diametro è di 41 millimetri, la cassa è in acciaio inossidabile e il cuore pulsante è il movimento proprietario Caliber L844, sviluppato in-house da Longines. La corona è chiaramente girevole, con anima in acciaio e sfondo in ceramica. La resistenza in acqua è fino a 300 metri (30 bar).

Non ancora disponibile all'acquisto in tutte le colorazioni, il nuovo HydroConquest GMT è già apparso sul sito ufficiale della casa di Saint-Imier, dove si possono apprezzare tutte le personalizzazioni, il prezzo e le specifiche. Il prezzo di partenza è di 2.675 dollari per le varianti con cinturino NATO in tessuto sintetico, mentre chi preferisce polimero o acciaio dovrà puntare ai modelli da 2.775 dollari.

Attualmente si possono già acquistare i modelli con cinturino in acciaio e quadrante nero o blu; per tutti gli altri è possibile attivare le notifiche per essere avvisati una volta disponibili.