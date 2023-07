Lonely Planet svela le migliori mete in Grecia: ce n'è una per ogni viaggiatore

Lonely Planet torna con i suoi consigli di viaggio per la stagione estiva: dopo aver visto le migliori mete per viaggi da sogno nel 2023, la famosissima guida turistica ci svela quali sono le destinazioni consigliate per una vacanza in Grecia nel periodo estivo. Alcune potrebbero sorprendervi!

Quella di Lonely Planet non è una vera e propria classifica, ma una raccolta di mete consigliate ciascuna per una tipologia diversa di turisti. Per esempio, Atene viene promossa per i suoi siti antichi: la capitale greca, d'altro canto, presenta la famosissima Acropoli del V secolo a.C., che può essere visitata insieme all'omonimo museo con un biglietto cumulativo che comprende altri sei siti archeologici di enorme importanza sparsi per tutta la città.



Se amate il buon cibo, Salonicco è la metropoli che fa per voi. La città, d'altro canto, ha risentito di importantissime influenze tanto da ovest quanto da est, diventando un vero e proprio crocevia culinario tra Europa e Asia. Se avete in programma un tour della città, non potete dire di no a una Bougatsa, una focaccia di pasta fillo cotta al forno e farcita di crema pasticcera, né potete negarvi un giro nel quartiere di Ladadika, uno dei centri del commercio dell'olio greco fin dai tempi antichi.



Volete sorprendere il vostro lui o la vostra lei? La meta più romantica della Grecia è Santorini, con le sue case cubiche bianche e blu e con il suo mare cristallino. L'isola presenta anche delle sorgenti termali, che si sono create sopra alla caldera di un piccolo vulcano ancora attivo: un bagno in queste fonti è una perfetta attività di coppia, così come la visita alle numerose vigne dell'isola o ai villaggi di Oia e Akrotiri.



Se invece volete solo divertivi e fare vita notturna, Mykonos sarà la vostra scelta. L'isola delle Cicladi è ormai costellata di club, discoteche a cielo aperto e hotel di lusso, che ne hanno alterato il panorama rendendola il luogo perfetto per chi vuole mettersi alle spalle un duro anno di lavoro o di studio facendo nuove conoscenze, ballando fino al mattino e godendosi qualche giornata di mare.