Lonely Planet svela le 5 migliori spiagge d'Europa: c'è anche un'italiana!

Mentre le Bandiere Blu 2023 premiano le migliori spiagge d'Italia, è Lonely Planet a stilare una lista delle più belle spiagge di tutta Europa. Le location scelte dalla popolare guida per turisti vanno dall'estremo nord all'estremo sud del continente e dall'Atlantico al Mediterraneo: vediamole insieme!

Al primo posto abbiamo la Spiaggia di Haukland, in Norvegia. La spiaggia si trova sulle Isole Lofoten, un piccolo arcipelago sul Mare di Norvegia: da qui - nei giusti momenti dell'anno - si possono ammirare il Sole di Mezzanotte e l'Aurora Boreale. La costa è frastagliata e intervallata da picchi di granito, alla cui base si formano però delle piccole spiagge sabbiose. Attenzione, però: Haukland non è il luogo migliore dove farsi un bagno, dal momento che la temperatura dell'acqua non supera i 15°C neanche in piena estate.



Al secondo posto della guida di Lonely Planet abbiamo Cala Goloritzè, nel Golfo di Orosei, in Sardegna. La spiaggia si trova sulla costa orientale dell'isola del Mediterraneo, ed è nota per il colore bianco della sua sabbia, che si mescola alla schiuma delle onde e, soprattutto, al mare cristallino che circonda la Sardegna. Subito dietro la spiaggia, poi, si trova il Monte Caroddi, molto amato dagli escursionisti che vogliono unire una giornata al mare con una passeggiata nella natura.



Per il terzo posto, invece, dobbiamo andare fino alle Isole Ebridi Esterne, ai confini d'Europa. L'arcipelago, che si trova al largo della Scozia, comprende alcune delle spiagge più remote dell'intero continente, ma anche alcune delle più belle. Lonely Planet, per esempio, cita West Beach, sull'isola di Berneray, che con le sue dune di sabbia e la sua vegetazione spontanea (ma anche con il suo silenzio, visto che la spiaggia resta disabitata per gran parte dell'anno) farà innamorare tutti i turisti alla ricerca di un posto per meditare e rilassarsi.



Quarto posto alla Francia, con la Plage de Palombaggia, in Corsica. La spiaggia è stata premiata per la sua sabbia soffice e di colore quasi bianco, con un dolce declivio verso un mare cristallino. La spiaggia è poi incastonata nelle colline corse ed è circondata dalla macchia mediterranea: una meta perfetta per godersi un tramonto in compagnia degli amici, per un picnic in famiglia o per una sessione di snorkeling nel Mediterraneo.



Al quinto posto, infine, Lonely Planet segnala la Platja Illetes, a Formentera, una lunga striscia sabbiosa dorata che dà su un mare di colore azzurro. In molti paragonano questo angolo di Spagna ai Caraibi, ma la sua collocazione, proprio di fronte alle due bellissime isolette di Pouet e Rodona, rende la Platja Illetes un passaggio imprescindibile per chi si trova in vacanza nelle Isole Baleari.