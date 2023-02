Il Liverpool celebra LeBron James con una collezione speciale firmata Nike

Il mondo dello sport sta celebrando l’incredibile record di LeBron James in NBA, dove è diventato il miglior marcatore di sempre della lega di basket più popolare ed importante del mondo. Il Liverpool quest’oggi ha svelato una nuova collezione “Liverpool FC x LeBron” che comprende maglie e calzature.

L’annuncio si lega alla scarpa LFC Nike LeBron XX Low che il cestista ha mostrato durante la partita dei record giocata dai Los Angeles Lakers, nel corso del quale il quattro volte campione NBA ha segnato una tripla doppia da 20 punti.



Le collection, targata Nike, è disponibile sullo shop ufficiale del Liverpool, nell’app e nei negozi ufficiali. Oltre alle t-shirt da calcio e le canotte da basket, è disponibile a 259,94 Euro una scarpa d’allenamento, oltre che magliette, felpe e pantaloni con l’iconico numero 6 del campionissimo NBA.



All’interno delle strisce sono presenti due acronimi traslucidi che identificato il Liverpool e LeBron: “YNWA” e “SFG”. Sulla maglia è ovviamente presente l’iconico stemma del Liverpool FC, lo swoosh della Nike e la corona del “Re” LeBron.



“Sono un grande fan di LeBron e di tutto ciò che ha ottenuto per diventare uno dei più grandi giocatori di basket della storia. È fantastico vedere il legame con LFC e far parte di questa entusiasmante collaborazione con il club” ha commentato Jordan Henderson, che insieme ad Alisson Becker, Andy Robertson, Fabio Carvalho e Shanice van de Sanden ha fatto da modello per la collezione.