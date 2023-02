Linkin Park, il nuovo singolo 'Lost' accompagnato da un video in stile anime

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, qualche giorno fa i Linkin Park hanno pubblicato l’inedito Lost con Chester Bennington alla voce, una traccia ritrovata che non è stata inclusa nell’album Meteora che quest’anno festeggia il suo 20esimo anniversario.

Contestualmente alla pubblicazione del singolo, in cui risuona la voce del compianto frontman, i Linkin Park hanno anche caricato sul canale YouTube un video musicale in versione anime, diretto da Maciej Kuciar e pplpeasr, prodotto da Shibuya e dall'IA di Kaiber, che è partita da materiale inedito presente nell'archivio della band. Lo stile ricorda quello del video musicale di “Breaking The Habit” del 2009.

I Linkin Park pubblicheranno anche una ristampa speciale per il 20esimo anniversario di Meteora, con una serie di demo, b side, clip e tracce live: il cofanetto sarà disponibile in edizione limitata il 7 Aprile.

Poco dopo la tragica scomparsa di Bennington, Mike Shinoda ha spento qualsiasi speranza di rivedere insieme i Linkin Park ed ha affermato che “non ci sono tour, nuova musica ed album in cantiere”. Queste ristampe quindi non devono alimentare ulteriori voci di reiunion in quanto il gruppo non ha alcuna intenzione di tornare insieme dopo la tragica morte di Chester.

A proposito di ritorni, la scorsa settimana anche i Depeche Mode hanno pubblicato il loro primo singolo tratto dall'album Memento Mori in uscita il 24 Marzo 2023 in formato fisico e digitale.