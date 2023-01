I Linkin Park lanciano un misterioso countdown: sorprese per i 20 anni di Meteora?

È bastato un messaggio criptico, riconducibile ad un comando del Prompt dei Comandi di Windows, per scatenare la fantasia dei fan dei Linkin Park, rimasti orfani da qualche anno di Chester Bennington. Qualcosa però bolle in pentola, per un importante anniversario.

Nel messaggio si legge “D:downloadsLiNkiNgPaRk-nUmB.exe START LiNkiNgPaRk-nUmB.exe”. Un errore del social media manager? Macchè, poco dopo lo stesso profilo ha commentato rimandando i fan al sito web della band dove è presente un messaggio che ricorda a grandi linee l’interfaccia del vecchio Windows. “Download a free copy of LiNkiNgPaRk-nUmB.exe”. Se si clicca su ok si viene reindirizzati ad un’altra pagina, simile alle schermate blu della morte del sistema operativo, dove è presente un countdown che scade tra pochi giorni.

Ma quindi cosa bolle in pentola? I Linkin Park stanno davvero per tornare? Improbabile, ma questo countdown potrebbe nascondere qualche indizio su ciò che vedremo a breve. Tra poco più di due mesi, il 25 Marzo 2023, spegne venti (venti, si!) candeline “Meteora”, l’album in cui figura tra le tracce proprio “Numb”, uno dei capisaldi della discografia del gruppo. Anche l’immagine del profilo rimanda alla copertina dell’album. Insomma, tutto lascia presagire qualche annuncio da questo fronte. I fan tengano bene le antenne dritte.