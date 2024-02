Linkin Park, annunciato il nuovo inedito con Chester Bennington 'Friendly Fire'

Poco più di un anno fa, i Linkin Park hanno pubblicato il singolo Lost, che avrebbe dovuto fare parte dell’album Meteora e che vede il compianto Chester alla voce. I membri restanti della band, che hanno più volte sottolineato come non abbiano alcuna intenzione di lavorare su nuovi progetti, hanno annunciato il lancio di una nuova traccia.

Si chiama “Friendly Fire” ed analogamente a “Lost”, vede il defunto frontman alla voce. Secondo quanto emerso, la canzone è stata registrata dal gruppo americano durante le sessioni che hanno preceduto il lancio dell’album “One More Light” del 2017. A giudicare da quanto emerso, la canzone sarebbe stata scritta insieme a Jon Green, il produttore che ha collaborato con la band su quello che sarebbe poi diventato l’ultimo album del gruppo. Non è chiaro però per quale motivo la canzone non abbia trovato spazio nel disco.

Su X, tramite l’account ufficiale dei Linkin Park, è stato pubblicato un estratto di 30 secondi della canzone, che potrebbe essere pubblicata prossimamente.

Al momento però ancora non è stata comunicata alcuna data di lancio. Mike Shinoda, in alcune interviste aveva lasciato intendere che potrebbe essere presente altro materiale non pubblicato dei Linkin Park con la voce di Chester Bennington, che è sempre emozionante da ascoltare.