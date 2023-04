In Liguria e Alto Adige si pensa al numero chiuso per i troppi turisti ma c'è chi dice no

Gli anni del COVID sono stati durissimi per il turismo italiano, ora però le cose si stanno risollevando e anzi, ci sarebbero addirittura più presenze del previsto - tanto che alcune località stanno pensando di istituire un numero chiuso di ingressi o pernottamenti.

Dopo i lockdown e le difficoltà legate ai viaggi sembra davvero fantascienza parlare di numero chiuso sul turismo già nel 2023, nonostante questo in Alto Adige potrebbe arrivare una svolta storica. La provincia di Bolzano sta pensando, per bocca del suo Assessore al Turismo, di mettere un tetto massimo ai pernottamenti. Una decisione simile non è ancora mai stata presa in Italia: un blocco degli accessi è stato fatto a Venezia per motivi logistici negli anni scorsi, al fine di preservare il territorio, ora però la provincia di Bolzano vuole mettere un freno al rialzo incontrollato dei prezzi degli affitti.

Nel caso in cui la manovra dovesse passare, i posti letto turistici per tutto l'Alto Adige sarebbero 239.088, in questo modo verrebbero limitati i privati - che non potrebbero più ricavare posti letto da case private oppure creare nuove attività di affittacamere. Bisogna sottolineare che il limite andrebbe a colpire solo i posti letto, non ci sarebbe alcun tetto ai visitatori in transito per tutto l'Alto Adige.

Più o meno un problema simile si starebbe verificando anche a Genova, dove qualcuno ha paventato l'idea di istituire un numero chiuso, a sentire il primo cittadino della città ligure però questa cosa non accadrà: "Vogliamo i turisti a Genova, non vorrei che si diffondessero voci opposte. Personalmente non sono favorevole al numero chiuso" ha detto Marco Bucci, attuale sindaco di Genova. La pensano in maniera diversa alcuni sindaci delle Cinque Terre e di Portofino, che invece vorrebbero un numero chiuso per limitare il caos - e proprio a Portofino è già stata firmata un'ordinanza per limitare le presenze all'interno della famosa piazzetta del paese. Vedremo se il problema del sovraffollamento si paleserà anche in altre zone d'Italia... Nel frattempo, finché tutto rimane aperto, vi consigliamo di visitare le spiagge Bandiera Blu 2022 della Liguria.