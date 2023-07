LIDL e il 'Sacchetto Antispreco': la frutta ammaccata è ancora buona

Una nuova iniziativa contro lo spreco alimentare da parte di LIDL, già da tempo impegnata fianco a fianco al Banco Alimentare per recupero delle eccedenze. Con il nuovo "Sacchetto Antispreco", invece, si guarda ai consumatori cercando di sensibilizzare nei confronti di un altro problema.

Frutta e verdura con ammaccature o difetti non devono essere sprecati: è questo il messaggio che l'azienda vuole mandare con il suo progetto, attivo da luglio 2023 nei punti vendita nazionali.

Il Sacchetto Antispreco conterrà frutta e verdura con qualche difetto estetico o di imballaggio, preparato giornalmente da parte degli operatori del punto vendita e saranno esposti poco prima delle casse.

Si tratta di un'iniziativa aggiuntiva che rientra, come spiega LIDL Italia, nel più grande quadro del progetto "Too Good To Waste" lanciato già nel 2019 per contrastare lo spreco alimentare con scontistiche mirate sulla merce in scadenza.

In questo modo, si cercherà di rendere più consapevoli gli utenti mirando anche al portafogli, con l'obiettivo di raggiungere il fine ultimo di non far finire nella spazzatura merce ancora buona da mangiare.

Nel frattempo, ricordiamo che da tempo si parla anche della nuova direttiva UE sugli imballaggi per alimenti, che mira tra le altre cose a limitare ulteriormente l'utilizzo della plastica monouso in alcune specifiche situazioni.