A Roma la nuova edizione di Più Libri Più Liberi: Baricco e Murgia tra gli ospiti

Se siete dei lettori appassionati, non potete farvi scappare la nuova edizione di Più libri più liberi, la fiera riservata alla Piccola e Media Editoria organizzata dall'AIE dal 7 all'11 dicembre alla Nuvola dell'Eur di Roma. Un'occasione veramente ghiotta per scoprire qualche novità letteraria fuori dai circoli della grande distribuzione.

Come ogni anno, la fiera è densissima di eventi e di partecipanti: stiamo parlando infatti di 600 conferenze e appuntamenti diversi, ma anche di ben 500 espositori, tutti provenienti dal panorama dell'editoria italiana locale e di piccole e medie dimensioni, a dimostrazione di come il panorama librario nostrano goda ancora di enorme salute, nonostante le sfide imposte dalla transizione al digitale.

Il tema dell'edizione 2022 è "Perdersi e Ritrovarsi": non a caso la locandina della manifestazione, che potete vedere in calce o in versione animata su YouTube, è dedicata al mare, metafora delle tempeste e delle sfide, ma anche della capacità di adattarsi, di affrontarle e di superarle. La grafica di quest'anno è stata realizzata dal noto fumettista lombardo Lorenzo Mattotti.

Tra gli ospiti di spicco non possiamo non citare Alessandro Baricco, Michela Murgia e Zerocalcare (quest'ultimo impegnato anche nella mostra Dopo il Botto a Milano), ma anche Azar Nafisi, Jenny Jägerfeld e l'ex-Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli: gli ospiti di Più Libri Più Liberi, sia nazionali che internazionali, saranno però davvero tantissimi, grazie all'enorme numero di eventi organizzati dagli editori che prenderanno parte alla manifestazione.

Novità assoluta dell'edizione 2022 della fiera è invece il progetto Più libri più sport, organizzato da Fondazione Lia per promuovere l'accessibilità in campo editoriale e la lettura da parte delle persone ipovedenti. Il progetto porterà presso la Nuvola dell'Eur un'esperienza innovativa di reading al buio, attraverso cui verranno affrontati i temi dell'inclusione e dell'accessibilità nei libri.