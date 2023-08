Liberate il Kandinskij che è in voi con il set LEGO Modern Art

La casa dei mattoncini non è nuova né alla sperimentazione né ai richiami al mondo dell'arte. Tra i set LEGO che vi abbiamo consigliato in passato spiccava non a caso anche la Notte Stellata di Van Gogh.

Una delle più interessanti novità in tal senso è rappresentata dal nuovo set LEGO Modern Art, ispirato ai classici dell'arte moderna e che, come il movimento artistico di riferimento, si libera dei rigidi schemi mentali e delle regole che l'hanno preceduto, offrendo ben quattro combinazioni diverse per il montaggio e numerose altre variazioni a proprio gusto. Il risultato sarà dunque unico nel suo genere e consentirà di fargli prendere la forma di un vero e proprio pezzo di arte moderna... però coi mattoncini.

Il set LEGO Arte Moderna (#31210) è disponibile sul portale ufficiale del brand a 49,99 euro, è consigliato per i soli adulti e contiene 805 pezzi. Come spiega l'azienda, non c'è un vero limite a ciò che si potrà creare con questo set. Potrete lasciarvi ispirare dai quattro preset di partenza per poi deviare a vostro piacimento e creare la vostra opera d'arte da esibire nello studio o nel salotto. Di certo, un regalo perfetto per gli appassionati dei mattoncini colorati e dell'arte.

Una bellissima aggiunta, dopo aver ammirato in tutto il suo splendore la Grande Onda di Hokusai in salsa LEGO.