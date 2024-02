Liam Gallagher non vuole gli Oasis nella Rock and Roll Hall of Fame: 'Piena di stronzi'

Liam Gallagher entra in punta di fioretto nelle nomination per la Rock and Roll Hall of Fame, che quest’anno vedono anche gli Oasis per la prima volta.

La band britpop, che ha cofondato insieme al fratello Noel, figura nella lista insieme a Mary J, Blige, Mariah Carey, Cher, Dave Matthews Band, Ric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Sinéad O’Connor, Ozzy Osbourne, Sade e A Tribe Called Quest.

I fan hanno iniziato a lanciare appelli sui social per votare in massa gli Oasis, nella speranza che questo possa riavvicinare Liam e Noel e portare alla tanto attesa (ed al momento improbabile) reunion, che i due avevano promesso in caso di vittoria della Champions League da parte del Manchester City ma che non si è concretizzata. Liam ha però spento subito gli entusiasmi e senza mezzi termini ha mandato a quel paese la Rock and Roll Hall of Fame, che secondo lui “è piena di stronzi”.

I commenti sono continuati poco sotto, quando Gallagher riferendosi al fratello Noel afferma che “adora bazzicare le celebrità, quindi probabilmente si farebbe vedere alla cerimonia. Io invece sarò a casa a lavarmi i capelli ed a farmi pedicure e manicure”.

Rispondendo ad un utente, secondo cui “non serve essere premiati per essere rock and roll, ma gli Oasis devono essere riconosciuti per i risultati ottenuti”, Liam ha affermato che ciò è vero ma nessuno merita contro Mariah, che è “grandissima”. Sarcasmo o no?

Gli Oasis non si sono riuniti nemmeno per i 30 anni di Definitely Maybe, e Liam ha deciso di andare in tour da solo.