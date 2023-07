LG presenta DUOBO, la macchinetta del caffè con un design "spaziale"

Dopo aver visto i TV modulari della linea LG MAGNIT, al centro di svariate installazioni artistiche e commerciali in tutto il mondo, il produttore coreano ci stupisce di nuovo con un'incredibile macchinetta del caffè ispirata ai lander lunari degli anni Sessanta e Settanta. Vediamo insieme il capolavoro di design degli LG Labs.

La macchina del caffè si chiama DUOBO ed è stata sviluppata da LG Labs, l'incubatore di startup del colosso sudcoreano. Per chi non lo sapesse, gli LG Labs sono stati fondamentali per diverse svolte dell'azienda nel settore del design industriale e della tecnologia: di recenti, questa branca "sperimentale" di LG è stata centrale per l'invenzione degli schermi LG pieghevoli per smartphone e TV, ma anche per la reinvenzione di elettrodomestici come la cyclette.



Particolarità di DUOBO è chiaramente il design ispirato ai Lander lunari e marziani utilizzati dalle missioni spaziali americane dagli anni Sessanta in poi, in particolare da quello della missione Apollo 11 del 1969. In realtà, il design "spaziale" della macchinetta è stato pensato per coniugarsi al meglio con le sue funzionalità, permettendo la produzione di un caffè di qualità altissima, paragonabile a quello di aziende come Nespresso.



Per di più, il "lander" permette di estrarre caffè da due cialde allo stesso tempo, dando a chi lo usa la facoltà di creare delle vere e proprie miscele di caffè diversi, sperimentando con consistenze, aromi e sapori. Ulteriore pregio di DUOBO è che la macchinetta funziona con tutte le capsule standard, permettendovi per esempio di miscelare tra loro caffè provenienti da più produttori diversi.



Sulla base di DUOBO, inoltre, troviamo un vero e proprio schermo IPS da 10" con tanto di animazioni "spaziali" e una pulsantiera fisica per la gestione della preparazione del caffè, che però può anche essere programmata direttamente dall'app ideata da LG Labs. Una perfetta combinazione tra estetica, design e tecnologia, insomma.