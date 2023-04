LG sarà alla Milano Design Week 2023 con l'esperienza 'A Life Extraordinary'

I TV OLED di LG saranno alla Milano Design Week in programma dal 18 al 22 Aprile 2023, con la mostra multisensoriale “A Life Extraordinary” che esporrà le soluzioni tecnologiche della collezione LG Objet per mettere in mostra l’integrazione tra tecnologia e design.

Per l’occasione, LG ha collaborato con Moooi: le due aziende hanno realizzato un concept espositivo per valorizzare gli oggetti di creative interiori di Mooi ed il design dei TV lifestyle di LG grazie alla tecnologia OLED.

In ogni area i visitatori della mostra avranno la possibilità di godere di alcune creazioni artistiche esclusive: le soluzioni della collezione Objet saranno decorate con le stampe di Moooi. I prodotti in esposizione includeranno i TV LG OLED e gli speaker XBOOM 360.

Il TV LG OLED Posè, ad esempio, può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e grazie all’installazione flessibile è possibile adattarlo a qualsiasi spazio abitativo. A ciò si aggiunge il design minimalista con linee morbide ed arrotondate, reso elegante dall’uso di elementi in tessuto e dal suo sistema di cable management.



L’LG OLED Easel invece offre una qualità superiore dell’immagine grazie ai pannelli OLED evo, mentre a livello di design è caratterizzato da un design raffinato che si fonde con qualsiasi stile di arredamento o paletti di colori.



Completa la collezione LG XBOOM 360, lo speaker portatile che offre un’esperienza multisensoriale.



I visitatori della mostra LG e Moooi potranno ammirare le installazioni creative dei TV Lifestyle di LG ispirati a Moooi in occasione della Milan Design Week presso il Salone dei Tessuti di Milano in Via S. Gregorio 29.