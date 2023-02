La lezione di Grignani: interrompe l'esibizione per problemi audio e giustifica Blanco

Inizio di terza serata di Sanremo 2023 scoppiettante. Tra i primi a salire sul palco dell’Ariston ieri sera c’è stato Gianluca Grignani, che è incappato in un problema tecnico che l’ha costretto a stoppare l’esibizione.

Il cantante, in gara con “Quando ti manca il fiato” dedicata al padre, nel bel mezzo dell’esibizione è stato costretto ad interromperla a causa di alcuni dissevizi audio. Il cantautore di Milano ha dato una lezione ai presenti riconoscendo il suo errore ed affermando che non sentiva la voce in cuffia in quanto in precedenza aveva chiesto al fonico di abbassarla troppo.

Immediatamente è arrivato sul palco Amadeus, preoccupato per quanto accaduto durante la prima serata con Blanco, che ha invitato il campione a ripetere la canzone tra gli applausi del pubblico che hanno apprezzato la grande educazione con cui Grignani ha stoppato l’orchestra e chiesto ai tecnici di alzare la voce. “A 20 anni non avrei saputo gestire la situazione, ora a 50 sì” ha riconosciuto il cantautore, che a suo modo ha voluto giustificare Blanco per quanto successo martedì sera.

Al termine della sua seconda esibizione, Grignani ha anche mostrato la sua camicia con la scritta “No War” sul retro, un chiaro riferimento al conflitto in corso in Ucraina.