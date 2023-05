Un letto tra le nuvole: Air New Zealand porta le cuccette in aereo

Un vagone letto con le ali, un'idea semplice per rispondere a un'esigenza atavica: con questo spirito Air New Zealand ha svelato i suoi Skynest, letteralmente dei "nidi nel cielo" per consentire ai passeggeri di affrontare lunghe traversate in tutta comodità, concedendosi anche una dormita.

Il servizio partirà a settembre 2024 per la classe Economy della compagnia aerea, dopo averlo covato a lungo (il primo annuncio avvenne prima della pandemia): a bordo dei velivoli che ospiteranno gli Skynest ci saranno sei pod. Chiaramente, per accedervi gli utenti Economy dovranno pagare un'aggiunta al prezzo del biglietto per avere quattro ore di accesso esclusivo a un costo che dovrebbe oscillare tra i 250 e i 400 dollari statunitensi, cioè circa 100 dollari all'ora. Un prezzo accettabile (o perlomeno più abbordabile rispetto al primo volo suborbitale di Virgin) per chi desidera vivere un'esperienza decisamente unica nel suo genere: una bella dormita tra le nuvole.

La struttura della cuccetta è simile ma molto più futuristica rispetto a quanto abbiate mai visto su un treno notte nostrano: due letti a castello da tre posti ciascuno, ma non paralleli bensì orientati "a V". Tutti i posti letto saranno attrezzati di coperte, cuscino e dotazione di base come tappi per le orecchie, una porta USB e illuminazione esclusiva. I primi voli attrezzati con gli Skynest saranno Auckland (NZ) - New York e Auckland (NZ) - Chicago (e rispettivi ritorni) e le cuccette saranno collocate tra la classe Economy e la Premium Economy.