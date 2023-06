Letizia Battaglia in mostra alle Terme di Caracalla: 50 anni di lotta e passione

Lo scorso 27 maggio 2023 alle Terme di Caracalla di Roma (Via delle Terme di Caracalla 52) è stata inaugurata la mostra Letizia Battaglia Senza Fine, esposizione dedicata alla fotografa recentemente scomparsa che si potrà visitare fino al prossimo 5 novembre 2023.

Considerata un'autentica paladina dei diritti civili, la fotografa siciliana viene così omaggiata attraverso un percorso di 92 fotografie di grande formato che riassume 50 anni di lavoro che vanno dal 1971 al 2020. I visitatori potranno ammirare immagini iconiche come lavori meno conosciuti e inediti, all'interno inoltre di un ambiente suggestivo come quello delle Terme di Caracalla. L'allestimento all'interno dell'area archeologica rende omaggio a un'altra grande artista italiana, Lina Bo Bardi, a lei infatti si devono gli espositori in lastre di cristallo temprato del Museo de Arte de São Paulo, in Brasile. Ai suoi cavaletes del 1968 si ispirano le strutture espositive delle fotografie di Letizia Battaglia.

"Letizia Battaglia rappresenta un connubio esemplare tra impegno civile, sentire sociale e sguardo artistico. Nel trentesimo anniversario degli attentati a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro la Soprintendenza le dedica questa mostra, inaugurando alla fruizione due nuovi ambienti delle Terme di Caracalla, per dimostrare come le sue immagini raccontino a tutto tondo un’epoca entrando a pieno titolo nella storia della fotografia" ha detto Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma. A cura di Paolo Falcone, la mostra Letizia Battaglia Senza Fine di potrà visitare fino al prossimo 5 novembre 2023 a un prezzo intero di 13 euro, 7 euro il ridotto, con la prevendita online che avrà un prezzo extra di 2 euro.



Per avere maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale della Soprintendenza Speciale Roma.