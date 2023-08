Leo Messi e la sua seconda giovinezza: le nuove esultanze 'alla Marvel'

Il clamoroso passaggio di Messi all'Inter Miami ha riacceso i riflettori sul campionato statunitense, profondamente diverso per struttura ed entusiasmo rispetto a quelli del Vecchio Continente, cui la pulga era legato, si pensava, in maniera indissolubile.

Dopo gli anni parigini e le lacrime dell'addio al Barcellona, tuttavia, Messi sembra aver ritrovato il sorriso sulla East Coast, dimostrandolo a suon di gol e con una lunga serie di nuove esultanze, probabilmente pensate proprio per strizzare l'occhio ed entusiasmare in maniera spettacolare e divertente il suo nuovo pubblico americano.

In particolare, da quando è entrato a far parte degli undici di Beckham e soci, Leo sembra aver riscoperto oltre alla giovinezza anche i supereroi della Marvel. Ultimo della serie il gol siglato contro il Charlotte nella tonante vittoria per 4-0 dei rosa di Miami in Leagues Cup, in cui Messi ha esultato facendo il classico gesto di SpiderMan. Prima del tessiragnatele, il campione 36enne aveva già sfoggiato due altre esultanze direttamente tratte dal MCU, tra cui quella Black Panter e quella di Thor.

In calce trovate il rallenty dell'esultanza alla Peter Parker e un collage di tutti e tre i supereroi.

Finora, nella sua nuova esperienza dall'altra parte dell'Oceano ha timbrato il cartellino a ogni presenza. Staremo a vedere come andrà a finire e, soprattutto, quali altre esultanze ha in serbo per noi per le prossime partite di campionato!